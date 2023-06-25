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Молдавия намерена подписать соглашение со странами EFTA

Молдавия намерена подписать соглашение со странами EFTA Премьер Молдавии Дорин Речан отправился с трехдневным визитом в Швейцарию и Лихтенштейн, в ходе которого подпишет соглашение о свободной торговле со странами Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA).
Другие страны
25 июня 2023 г. 20:00
Молдавия намерена подписать соглашение со странами EFTA

Премьер Молдавии Дорин Речан отправился с трехдневным визитом в Швейцарию и Лихтенштейн, в ходе которого подпишет соглашение о свободной торговле со странами Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA).

Как передает Report, об этом сообщил глава пресс-службы молдавского правительства Даниел Водэ.

"Премьер-министр Дорин Речан совершает рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию с 25 по 26 июня и Княжество Лихтенштейн с 26 по 28 июня. Во вторник премьер-министр Дорин Речан и вице-премьер Дмитрий Алайба примут участие в подписании со странами EFTA соглашения о свободной торговле", - написал Водэ в Telegram-канале кабинета министров.

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Версия на азербайджанском языке Moldova EFTA ölkələri ilə müqavilə imzalamaq niyyətindədir

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