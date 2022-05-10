Молдавия через ООН призывает к выводу военных России из Приднестровья

Молдавия при помощи платформы ООН призывает к выводу российских военных с территории Приднестровья, поскольку хочет найти мирное решение конфликта.

Молдавия при помощи платформы ООН призывает к выводу российских военных с территории Приднестровья, поскольку хочет найти мирное решение конфликта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявила премьер республики Наталья Гаврилица.

"Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом. Нахождение этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества", - сказала Гаврилица на брифинге.

По ее словам, Кишинев хочет найти мирное решение конфликта, которое позволит развивать страну на благо всех граждан.

Напомним, что Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались.