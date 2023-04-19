Молдова выслала сотрудника российского посольства

Молдова объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Молдова объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Филип Кожокару.

"Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт",- сказал Кожокару.