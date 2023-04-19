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Молдова выслала сотрудника российского посольства

Молдова выслала сотрудника российского посольства Молдова объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 18:52
Молдова выслала сотрудника российского посольства

Молдова объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Филип Кожокару.

"Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт",- сказал Кожокару.

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Версия на английском языке Moldova expels Russian diplomat

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