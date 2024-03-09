Мохаммед Эль-Маазуз: Исламофобия напоминает бомбу, готовую взорваться в любой момент

Исламофобия в современном мире напоминает бомбу, готовую взорваться в любой момент.

Исламофобия в современном мире напоминает бомбу, готовую взорваться в любой момент.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Европейской арабской академии геостратегических исследований в Париже Мохаммед Аль-Маазуз на панели "Антимусульманская политика во Франции: нормализация исламофобии", организованной в рамках конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

Аль-Маазуз отметил, что исламофобия уходит корнями еще в 13 век: "Исламофобию связывают с целями государства. На сегодняшний день исламофобия является официальной политикой. Это наиболее очевидно проявляется в войне в Палестине. Во Франции антисемитизм считается преступлением по закону. Мы верим, что законы изменятся".

Эксперт также заявил, что согласно статистике, ненавистнические высказывания в адрес мусульман участились на 31% по сравнению с предыдущими годами.

"Уровень исламофобии каждые 3 месяца увеличивается на 3%. Невозможно спрогнозировать, какого предела он достигнет через 10 лет, и это вызывает серьезное беспокойство. Если Европа не изменит свою стратегию, Франция столкнется с гражданской войной через 10 лет ", - сказал Маазу.