О нас

Мохаммед Эль-Маазуз: Исламофобия напоминает бомбу, готовую взорваться в любой момент

Мохаммед Эль-Маазуз: Исламофобия напоминает бомбу, готовую взорваться в любой момент Исламофобия в современном мире напоминает бомбу, готовую взорваться в любой момент.
Другие страны
9 марта 2024 г. 14:16
Мохаммед Эль-Маазуз: Исламофобия напоминает бомбу, готовую взорваться в любой момент

Исламофобия в современном мире напоминает бомбу, готовую взорваться в любой момент.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Европейской арабской академии геостратегических исследований в Париже Мохаммед Аль-Маазуз на панели "Антимусульманская политика во Франции: нормализация исламофобии", организованной в рамках конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

Аль-Маазуз отметил, что исламофобия уходит корнями еще в 13 век: "Исламофобию связывают с целями государства. На сегодняшний день исламофобия является официальной политикой. Это наиболее очевидно проявляется в войне в Палестине. Во Франции антисемитизм считается преступлением по закону. Мы верим, что законы изменятся".

Эксперт также заявил, что согласно статистике, ненавистнические высказывания в адрес мусульман участились на 31% по сравнению с предыдущими годами.

"Уровень исламофобии каждые 3 месяца увеличивается на 3%. Невозможно спрогнозировать, какого предела он достигнет через 10 лет, и это вызывает серьезное беспокойство. Если Европа не изменит свою стратегию, Франция столкнется с гражданской войной через 10 лет ", - сказал Маазу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa Ərəb Akademiyasının direktoru islamofobiya ilə bağlı Fransaya xəbərdarlıq edib

Экслюзивные новости

Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
9 марта 2024 г. 14:14
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
9 марта 2024 г. 12:29
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
7 марта 2024 г. 14:50
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
7 марта 2024 г. 11:20
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
6 марта 2024 г. 16:03
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
6 марта 2024 г. 09:59
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
5 марта 2024 г. 16:33
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
5 марта 2024 г. 15:45
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
Эксперт: Военное сотрудничество Азербайджана и Казахстана важно для безопасности Среднего коридора
5 марта 2024 г. 15:19
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
Парликов: Азербайджан помог компенсировать дефицит российского газа в балканском регионе
5 марта 2024 г. 13:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi