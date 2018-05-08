Могерини заявила, что ЕС останется приверженным реализации сделки по иранскому атому

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Евросоюз обеспокоен решением президента США Дональда Трампа выйти Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и останется приверженным реализации сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Пока Иран будет выполнять свои обязательства в рамках соглашения, как он это делает до сих пор, ЕС останется приверженным полной реализации ядерного соглашения", - сказала она.