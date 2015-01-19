Встреча против финансирования терроризма пройдет в Брюсселе

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Встреча экспертов из стран ЕС, США, Австралии, Канады, Японии, Норвегии, Швейцарии, Исландии и агентств ООН, посвященная противодействию финансирования террористических организаций, пройдет в Брюсселе в ближайшие дни, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Решение (Совета) на уровне безопасности - усилить нашу работу по предотвращению финансирования террористических сетей. Совместная встреча экспертов из ЕС, США вместе с Австралией, Канадой, Японией, Норвегией, Швейцарией, Исландией и агентствами ООН по предотвращению финансирования "Исламского государства" и террористических организаций пройдет в ближайшие дни в Брюсселе", - сообщила она на пресс-конференции, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.