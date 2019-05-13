Могерини: Восточное партнерство положительно отразилось на гражданах стран-партнеров

"Восточное партнерство" положительно отразилось на гражданах стран-партнеров".

Как передает Report, об сообщает Грузия-online.

Об этом в Брюсселе, до начала мероприятия, приуроченного к 10-летнему юбилею "Восточного партнерства", заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Сегодня мы отмечаем 10-летний юбилей Восточного партнерства. Мы принимаем министров иностранных дел шести стран-партнеров. Вечером Дональд Туск примет их на ужине. Завтра я приму участие в мероприятии вместе с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером. Мы еще раз отметим юбилейную годовщину Восточного партнерства. Эта инициатива в значительной степени положительно отразилась на рядовых гражданах каждой из стран-партнеров. ЕС ценит это партнерство. Конечно, у нас есть трудности и проблемы в регионе, но нам удалось продвинуться вперед в таких сферах, как торговля, экономическое развитие, права человека. Также мы смогли расширилть роль общественности, достичь либерализации визового режима и так далее", - сказала Федерика Могерини.

Сегодня в Брюсселе стартует встреча глав МИД ЕС и Восточного партнерства.