Могерини: Военная операция в Идлибе приведет к эскалации конфликта в регионе

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Военная операция в сирийском Идлибе приведет к эскалации конфликта во всем регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Военная атака на Идлиб поставила бы под угрозу жизнь более 3 млн мирных жителей, проживающих в регионе, и привело бы к новой гуманитарной катастрофе. Любое применение химического оружия может иметь разрушительные гуманитарные последствия", - говорится в заявлении Могерини.

"Более того, полномасштабная военная операция в провинции Идлиб приведет к эскалации и без того опасного конфликта в нестабильном регионе", - отметила дипломат.

По ее словам, необходимо избежать эскалации в Идлибе, иначе "виновные за это будут нести ответственность перед своими народами и историей". "Идлиб - последняя оставшаяся зона деэскалации в Сирии, которую обязались охранять гаранты Астаны. Евросоюз призывает гарантов Астаны (Россия, Турция и Иран) в срочном порядке выполнить свои обязательства и защитить гражданское население", - добавила она, подчеркнув, что только политический процесс может привести к мирному урегулированию конфликта.