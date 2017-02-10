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    Могерини: США не стоит вмешиваться в европейскую политику

    Мы не вмешиваемся в политику США

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Соединенным Штатам не следует вмешиваться в европейскую политику, так же, как ЕС не вмешивается в американские дела.

    Как передает Report, об этом заявила журналистам в Вашингтоне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

    "Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка также не будет вмешиваться в политику Европы", - сказала глава европейской дипломатии.

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