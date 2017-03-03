Могерини: Евросоюз будет состоять не только из 27 стран-членов

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Сербия может стать одной из тех стран, которые придут на смену государству, покидающему ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая перед депутатами сербского парламента.

"Рассматривая будущее Евросоюза, мое послание Сербии и всему региону заключается в том, что ЕС будет состоять не только из 27 стран-членов. Вместо одной страны, которая вышла из ЕС, придут новые, и Сербия будет одной из них. Я считаю, что ЕС не является полным, пока Сербия и другие страны Западных Балкан вне нашей семьи, Балканы - это сердце Европы", - заявила Могерини.