Могерини: Санкции ЕС в отношении России должны сохраняться до выполнения минских соглашений

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Санкции ЕС в отношении России должны сохраняться до выполнения минских соглашений по урегулированию кризиса на востоке Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", так считает Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини.

"Для нас очень важно, чтобы минские соглашения были полностью выполнены. Как вы знаете, у нас действуют санкции в отношении России как за незаконное присоединение Крыма, так и за ситуацию, конфликт на востоке Украины", - заявила Ф.Могерини, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, данная позиция ЕС будет сохраняться и в дальнейшем, так как санкции четко связаны с полным выполнением минских соглашений.