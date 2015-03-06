Могерини: Cаммит Восточного партнерства не направлен против кого-либо

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Саммит Восточного партнерства ЕС не направлен против кого-либо, эпоха блоков и сфер влияния осталась в прошлом. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Саммит пройдет в контексте украинского кризиса и нашего ответа на это", — заявила Могерини, выступая на межпарламентской конференции в Риге.

Она отметила, что Евразийский экономический союз вступил в силу, и два партнера ЕС — Беларусь и Армения — вступили в него. "Я хочу отметить, что саммит касается наших отношений с нашими партнерами, он не направлен против кого-либо. Мышление, базирующееся на блоках, сферах влияния, принадлежит совсем другой, более темной, эре нашей истории. Партнерство ЕС никогда не будет заявлением о вражде с кем-то", — сказала Могерини.

Напомним, очередной саммит Восточного партнерства пройдет в Риге 21-22 мая.

Программа Евросоюза "Восточное партнерство" учреждена в 2009 году. В нее входят шесть стран: Азербайджан, Армения, Грузия, Украина, Молдова и Беларусь.