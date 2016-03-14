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    Могерини: Продление санкций против РФ в июне не будет автоматическим

    Это будет политическая дискуссия на уровне послов, министров или глав государств

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Продление экономических санкций против России в июне не будет автоматическим, решение будет приниматься после тщательной политической дискуссии". 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам заседания Совета ЕС.

    "Продление санкций против России не будет автоматическим. Это будет политическая дискуссия на уровне послов, министров или глав государств", - сказала Могерини.

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