Могерини: Продление санкций против РФ в июне не будет автоматическим

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Продление экономических санкций против России в июне не будет автоматическим, решение будет приниматься после тщательной политической дискуссии".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам заседания Совета ЕС.

"Продление санкций против России не будет автоматическим. Это будет политическая дискуссия на уровне послов, министров или глав государств", - сказала Могерини.