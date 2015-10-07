Могерини призывает лидеров Израиля и Палестины начать переговоры

Bakı. 7 oktyabr. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала лидеров Израиля и Палестины Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса способствовать умиротворению ситуации в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан и возобновить процесс политического урегулирования, а также заявила о необходимости расследовать гибель израильтян и палестинцев, говорится в ее коммюнике, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

"Сейчас необходимо, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаньяху и председатель Махмуд Аббас способствовали установлению спокойствия, сдержанности и помогли избежать действий, нагнетающих напряженность. Крайне важно сотрудничество между Израилем и Палестинской администрацией для снижения напряженности ситуации и восстановления порядка", — заявила глава европейской дипломатии.

Она отметила, что "исполнители недавних терактов против израильтян должны быть преданы суду". "Необходимо также, чтобы силы безопасности всегда предотвращали гибель людей. Израиль должен провести тщательное расследование обстоятельств, которые привели к гибели палестинцев от действий израильских сил безопасности", — говорится в коммюнике.

По ее словам, "обе стороны могут справиться с насилием и беспорядками, быстро возобновив заслуживающий доверия политический процесс". "Немедленным приоритетом является согласование существенных шагов, которые бы улучшили ситуацию на месте и помогли вернуться к переговорам об окончательном статусе", — заявила Могерини.

В различных районах Западного берега и Восточного Иерусалима ежедневно идут столкновения местного населения с израильскими военными и полицейскими. По подсчетам медиков, в стычках, которые продолжаются с воскресенья, погибли четыре палестинца, порядка 600 получили ранения или пострадали от слезоточивого газа.