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    Могерини призвала провести новые выборы в Венесуэле

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини призвала провести новые выборы в Венесуэле, передает Report со ссылкой на Deutsche Welle.

    Ф.Могерини заявила, что Европейский Союз выражает поддержку возглавляемому оппозиционным политиком парламенту Венесуэлы.

    По ее словам, венесуэльский народ требует демократии и возможности "свободно принимать решения о собственной судьбе".

    Представитель ЕС также предостерегла от ограничений в отношении гражданских прав, свободы и безопасности самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, а также других членов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

    В свою очередь ЕС готов поддержать "восстановление демократии и правового государства в Венесуэле с помощью заслуживающего доверия мирного политического процесса, который пройдет в соответствии с конституцией". 

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