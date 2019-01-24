Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини призвала провести новые выборы в Венесуэле, передает Report со ссылкой на Deutsche Welle.

Ф.Могерини заявила, что Европейский Союз выражает поддержку возглавляемому оппозиционным политиком парламенту Венесуэлы.

По ее словам, венесуэльский народ требует демократии и возможности "свободно принимать решения о собственной судьбе".

Представитель ЕС также предостерегла от ограничений в отношении гражданских прав, свободы и безопасности самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, а также других членов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

В свою очередь ЕС готов поддержать "восстановление демократии и правового государства в Венесуэле с помощью заслуживающего доверия мирного политического процесса, который пройдет в соответствии с конституцией".