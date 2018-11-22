Могерини призвала Косово отменить решение о пошлинах на товары из Сербии

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Евросоюз призывает власти непризнанного государства Косово отменить решение о повышении пошлин на товары из Боснии и Герцеговины, а также Сербии, так как эти действия нарушают существующие договорённости в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

«Решение правительства Косова увеличить налог на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины до 100% является явным нарушением Центрально-европейского соглашения о свободной торговле и духа соглашения о стабилизации и ассоциации между Европейским союзом и Косово», — отмечается в заявлении.

Ранее посол Турции пострадала в крупном ДТП в Косово.