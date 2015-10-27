Могерини призвала Израиль и Палестину принять посланников "квартета"

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала лидеров Израиля и Палестины немедленно принять посланников "ближневосточного квартета", чтобы разработать меры для решения нынешней кризисной ситуации, заявила она депутатам Европарламента, информирует Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

"Я попросила премьер-министра (Израиля Беньямина) Нетаньяху и председателя (Палестинской национальной администрации Махмуда) Аббаса принять посланников "квартета" в ближайшие дни, не недели, а дни, чтобы начать вместе работать над конкретными шагами, которые могли бы быть немедленно сделаны, чтобы снизить напряженность и улучшить условия жизни людей", — сказала Могерини.

Встреча Могерини с Нетаньяху состоялась на прошлой неделе, а Аббаса она принимала в Брюсселе в понедельник.

Представители "квартета" по итогам встречи в Вене на прошлой неделе сообщили, что планируют направить своих посредников в регион, чтобы провести переговоры с конфликтующими сторонами и призвать их к выполнению ранее достигнутых договоренностей.

Новое обострение палестино-израильского конфликта началось с волнений на Храмовой горе, порожденных слухами о планах Израиля восстановить там еврейское присутствие. Израильские лидеры неоднократно отрицали обвинения в попытках изменить статус-кво третьей по значимости святыни ислама, где сейчас запрещены немусульманские богослужения.

В ходе нынешней вспышки насилия за месяц нападений и беспорядков погибли по меньшей мере девять израильтян и более 40 палестинцев.