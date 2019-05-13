Могерини: Помпео прибывает в Брюссель для встречи с ЕС по Ирану

Госсекретарь США Майкл Помпео прибывает 13 мая с кратким незапланированным визитом в Брюссель для проведения переговоров с Евросоюзом по Ирану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данную информацию подтвердила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы получили ночью сообщение об изменении плана поездки госсекретаря Помпео, который прибудет Брюссель в первой половине дня. Мы здесь весь день и найдем время для встречи с ним. Любые консультации всегда приветствуются. Наша позиция по Ирану неизменна, мы выступаем за сохранение ядерной сделки и ее выполнение всеми сторонами", - заявила Ф.Могерини.

Ранее СМИ распространили информацию, что американский госсекретарь Майк Помпео отменил свой визит в Москву и направляется в Брюссель.