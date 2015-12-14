Могерини: отчет Еврокомиссии по визам для Украины и Грузии должен выйти до конца декабря

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Еврокомиссия приложит все усилия для того, чтобы отчет по подготовке безвизового режима для Украины и Грузии мог выйти до конца декабря. Об этом заявила в понедельник Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, подтвердив, что доклад не будет опубликован 15 декабря, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия приложит максимум усилий, чтобы отчет был опубликован до конца декабря. Он имеет для нас большое значение", - сказала она по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.