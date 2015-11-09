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    ​Могерини: Нормализация ситуации на Украине - приоритетная задача для ЕС

    Ситуация на Украине - одна из самых приоритетных для Евросоюза

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ "Нормализация ситуации на Украине является одной из самых приоритетных задач для Европейского союза".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

    "Ситуация на Украине - одна из самых приоритетных для Евросоюза. Мы приветствуем ваши усилия в процессе реформ", - заявила она.

    Могерини также считает, что местные выборы в стране соответствовали "необходимым требованиям".

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