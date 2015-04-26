Могерини не приедет на саммит ЕС-Украина

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини не поедет на саммит ЕС-Украина, который состоится в понедельник в Киеве, из-за договоренностей с генсеком ООН, говорится в ее заявлении.

Могерини сообщила, что в воскресенье провела телефонный разговор с главой МИД Украины Павлом Климкиным, обсудив повестку дня предстоящего саммита, процесс реформ в стране и ситуацию на востоке Украины, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я выразила свои самые искренние сожаления министру, что не смогу присоединиться к председателю Европейского совета Дональду Туску и председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру на саммите из-за обязательств перед генсеком ООН Пан Ги Муном в связи с внеочередным европейским советом, прошедшим 23 апреля", — сообщила Могерини.

Евросоюз провел 23 апреля внеочередную встречу, посвященную миграционному кризису в Средиземноморье. Лидеры поручили Могерини подготовить предложения по миссии, которая займется задержанием и уничтожением судов незаконных перевозчиков мигрантов. Этот вопрос, а также другие вопросы миграционной повестки Могерини планирует обсудить в ООН на следующей неделе.