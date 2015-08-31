Могерини: насилие не должно подорвать процесс децентрализации Украины

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини заявила о серьезной обеспокоенности столкновениями возле Верховной рады и отметила недопустимость подрыва национального закрепления децентрализации из-за насилия, передает Reportсо ссылкой на РИА «Новости».

«Этот процесс не должен быть подорван насилием. Сегодняшние события вызывают сильное беспокойство. Мы выражаем соболезнования семье погибшего сотрудника правоохранительных органов, а также тем, кто пострадал при взрыве во время демонстрации перед зданием Верховной рады», — сказала она.

Он также отметила, что принятие поправок к конституции являются важным шагом по направлению к передаче власти из центра на региональный уровень.

Ранее минздрав Украины сообщал, что при беспорядках у Рады 21 человек получил огнестрельные ранения.