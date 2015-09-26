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    Могерини и Зариф обсудили сотрудничество по урегулированию в Сирии

    Глава дипломатии ЕС и министр иностранных дел Ирана выразили готовность сотрудничать в рамках ООН по сирийскому вопросу

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудили в Нью-Йорке сотрудничество по урегулированию кризиса в Сирии в рамках процесса под эгидой ООН.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

    Могерини провела встречу с Зарифом на полях Генассамблеи ООН 25 сентября.

    "В рамках обсуждения региональных вопросов министр иностранных дел и высокий представитель подчеркнули необходимость положить конец войне в Сирии, которая привела к стольким страданиям. Они выразили готовность сотрудничать в рамках усилий ООН и обменялись взглядами о том, как этому способствовать", - сообщается в коммюнике.



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