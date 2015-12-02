Могерини и Керри обеспокоены риском ухудшения на Ближнем Востоке

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и госсекретарь США Джон Керри выразили обеспокоенность в связи с тем, что отсутствие конкретных шагов по урегулированию на Ближнем Востоке грозит усугубить ситуацию в регионе, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) по итогам встречи глав дипломатий ЕС и США, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Могерини и Керри провели переговоры на полях министерского заседания стран-членов НАТО.

"По Ближнему Востоку они разделили беспокойство в связи с тем, что без конкретных шагов на месте ситуация может усугубиться, и они оба заявили об обязательствах в этой связи, в том числе через работу "квартета", — говорится в сообщении.

Новое обострение палестино-израильского конфликта началось с волнений на Храмовой горе, порожденных слухами о планах Израиля восстановить там еврейское присутствие. Израильские лидеры неоднократно отрицали обвинения в попытках изменить статус-кво третьей по значимости святыни ислама, где сейчас запрещены немусульманские богослужения.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в ходе нынешних столкновений погибли 58 палестинцев и 11 израильтян.