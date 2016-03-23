Могерини: ЕС продолжит поддерживать сирийскую оппозицию

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Евросоюз не собирается отказываться от поддержки сирийской оппозиции. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы не только поддерживали ее на протяжении последних пять лет, но и продолжим поддерживать, ничего не изменилось и в этом отношении", - сказала она.

Глава дипломатии ЕС также добавила, что не обсуждала вопрос о снятии санкций с Сирии на встрече с главой делегации сирийского правительства на переговорах в Женеве Башаром Джаафари.

"На встрече речь шла о необходимости участия правительства в политическом переходе, о борьбе с терроризмом, - сказала она сегодня журналистам. - Вопрос о санкциях не обсуждался".

Могерини отметила, что изменения подхода со стороны ЕС к ситуации в Сирии не произошло. Евросоюз продолжает настаивать на необходимости политического перехода.

"Необходимо начать политический переход. И я думаю, что достаточно ясно высказалась на этот счет", - отметила она, отвечая на вопрос, должен ли президент Сирии Башар Асад покинуть свой пост.

Она также подчеркнула, что терроризм - смертельная опасность для Европы, для его искоренения нужно прекратить войну в Сирии.