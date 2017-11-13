Могерини: ЕС не рассматривает возможность применения новых санкций против Ирана

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Евросоюз не рассматривает возможность применения каких-либо новых санкций против Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы это не обсуждали ни сегодня, ни на прошлой неделе, и не предусматриваем никаких дискуссий также в будущем о новых санкциях ЕС в отношении Ирана", - сказала Могерини, отвечая на вопрос журналиста, намерен ли ЕС последовать примеру США.