Могерини: ЕС не планирует создание европейской армии

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что европейский план по обороне и безопасности не направлен на создание европейской армии, европейских штабных структур или обеспечение территориальной обороны Евросоюза, Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что об этом она заявила по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

«Европейский план по обороне и безопасности не направлен на создание европейской армии. Даже НАТО не имеет собственной армии. Речь также не идет о создании европейских штабных структур наподобие SHAPE НАТО или об обеспечении территориальной обороны Евросоюза», — сказала Могерини.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обратился с призывом создать отдельную армию в Европе, поскольку ЕС не может полагаться на США в долгосрочной перспективе после избрания Дональда Трампа на пост президента США.