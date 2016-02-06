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    Могерини: ЕС может предоставить помощь Ирану для содержания мигрантов

    Дата визита Федерики Могерини в Иран пока не определена

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "ЕС может предоставить помощь Ирану для содержания мигрантов". 

    Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам завершившейся неформальной встречи глав МИД ЕС.

    "Миграция может стать важной темой нашего диалога с Ираном. Иран принял значительное число афганских беженцев и нуждается в помощи в этой сфере, и это в интересах ЕС оказать ему эту помощь, чтобы стабилизировать ситуацию".

    Могерини сообщила, что визит главы МИД Ирана Джавада Зарифа состоится в Брюссель 15-16 февраля, и в настоящий момент идет подготовка к ее визиту в Тегеран, дата которого еще не определена.

    "Дата моего визита в Тегеран пока не определена. Еще также предстоит уточнить список еврокомиссаров, которые отправятся со мной", - сказала она.

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