Могерини: ЕС может предоставить помощь Ирану для содержания мигрантов

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "ЕС может предоставить помощь Ирану для содержания мигрантов".

Как сообщает Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам завершившейся неформальной встречи глав МИД ЕС.

"Миграция может стать важной темой нашего диалога с Ираном. Иран принял значительное число афганских беженцев и нуждается в помощи в этой сфере, и это в интересах ЕС оказать ему эту помощь, чтобы стабилизировать ситуацию".

Могерини сообщила, что визит главы МИД Ирана Джавада Зарифа состоится в Брюссель 15-16 февраля, и в настоящий момент идет подготовка к ее визиту в Тегеран, дата которого еще не определена.

"Дата моего визита в Тегеран пока не определена. Еще также предстоит уточнить список еврокомиссаров, которые отправятся со мной", - сказала она.