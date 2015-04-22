Могерини: ЕС и Куба официально возобновили политический диалог

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС заявила об официальном возобновлении политического диалога между ЕС и Кубой, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сегодня мы официально возобновили наш политический диалог, несмотря на то, что мы встречались достаточно часто в последние месяцы", - сказала Могерини на пресс-конференции с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. Она напомнила, что последняя встреча по официальному политическому диалогу прошла в 2011 году.

"Я рада перезапустить этот процесс. Я уверена, что есть много областей, в которых ЕС и Куба могут плодотворно сотрудничать в наших взаимных интересах", - отметила она.

"Что касается двусторонних отношений, как вы знаете, мы ведем переговоры о соглашении по политическому диалогу и сотрудничеству. У нас был шанс обсудить это, когда я была в Гаване, где мы выразили нашу готовность усилить и интенсифицировать наши отношения, также ускорив наш переговорный процесс. Мы договорились провести следующий раунд переговоров в июне, и затем другие раунды, чтобы попытаться окончательно оформить соглашение до конца года", - сообщила Могерини.

Могерини посетила Гавану 23-24 марта. Это стало первым официальным визитом высокопоставленного представителя ЕС на Кубу.