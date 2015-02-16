Могерини: ЕС должен иметь единую позицию в решении ливийского кризиса

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз должен иметь единую позицию в решении ливийского кризиса и поиска выхода из "крайне сложной ситуации" в стране, призвала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы в течение многих месяцев говорили, что надо уделять больше внимания Ливии, и все взорвалось. Сейчас в стране двойная угроза - угроза распада и угроза все большего проникновения "Исламского государства". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила Могерини на пресс-конференции по итогам переговоров с главой испанского МИД Хосе Мануэлем Гарсия-Маргальо.

Она обратила внимание, что до сих ЕС концентрировался на проблеме иммиграционных потоков из Ливии.

"Это очень сложная, очень опасная ситуация. До сих пор мы концентрировались на иммиграционных потоках. ИГИЛ является угрозой для ливийского народа. Все силы должны понять, что надо объединиться, чтобы ликвидировать угрозу", - сказала Могерини.

Глава испанского МИД и глава внешней политики ЕС призвали к решению ливийского конфликта под эгидой ООН и с привлечением самого ливийского народа. Могерини сообщила, что на этой неделе встретится с госсекретарем США Джоном Керри, а также представителями правительства Египта и других стран региона для обсуждения сложившейся ситуации. Могерини и Маргальо также констатировали, что ЕС должен выступать единым голосом на международных форумах и что очень сложная ситуация в Ливии требует единого подхода.





