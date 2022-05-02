Моди в ходе европейского турне обсудит ситуацию в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего первого зарубежного визита, в рамках которого посетит Германию, Данию и Францию, обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего первого зарубежного визита, в рамках которого посетит Германию, Данию и Францию, обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины.

Как передает Report , об этом сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра.

"Премьер-министр Моди обменяется взглядами Индии на Украину во время своего визита в Германию, Францию и Данию… В том, что касается позиции Индии по Украине, она была прояснена и изложена в мельчайших деталях на многочисленных форумах. Мы всегда утверждали, что в Украине должно быть прекращение боевых действий, а путь к урегулированию лежит через дипломатию и диалог", - сказал он в ходе брифинга.

Главной целью визита премьер-министра Моди является укрепление "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.

"Индия продолжает укреплять свои многомерные и многогранные партнерские отношения с ключевыми странами Европы. Визиты в Германию, во Францию, на второй саммит северных стран, а также встречи на высшем уровне с лидерами северных стран являются очень четким проявлением нашей направленности на построение нашего партнерства. Оно опирается на наши существующие сильные стороны отношений, формирует повестку дня на месяцы и годы вперед", - сказал он.

По словам первого замглавы МИД Индии, также в центре внимания будет находиться сотрудничество в области обороны и торговли, особенно во время визита Моди в Данию и Францию.

"Сотрудничество в области обороны занимает важное место… мы смотрим на это с точки зрения совместного развития, совместного проектирования и совместного производства, что по сути неразрывно связано с концепцией "Самостоятельной Индии", в том числе в оборонной сфере", - добавил он.

Также в ходе поездки будет обсуждаться давно ожидаемое соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС, официальные переговоры по которому были начаты в 2007 году, и вопросы энергетической безопасности.