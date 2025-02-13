Моди сообщил, что обсудит с Трампом развитие партнерства Индии и США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в Вашингтон, где встретится с американским президентом Дональдом Трампом и обсудит с ним развитие партнерства двух стран.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в Вашингтон, где встретится с американским президентом Дональдом Трампом и обсудит с ним развитие партнерства двух стран.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальное сети "Х".

"С нетерпением жду встречи с президентом США Дональдом Трампом и развития всеобъемлющего глобального стратегического партнерства Индии и США", - написал он.

По его словам, Индия и США "продолжат тесно сотрудничать на благо людей и ради лучшего будущего для нашей планеты".

Одним из первых контактов в ходе визита в Вашингтон Моди стала его встреча с директором Национальной разведки США Тулси Габбард. Индийский премьер сообщил, что обсудил с ней "различные аспекты индийско-американской дружбы, ярым сторонником которой она всегда была".

Как ранее сообщал МИД южноазиатской республики, пребывание Моди в Вашингтоне продлится два дня. В рамках визита у него пройдут переговоры как в двустороннем формате с Трампом, так и на уровне делегаций. На повестке дня - вопросы торговли, обороны, энергетики, миграции, технологий.