Моди примет участие в саммите ШОС в Китае

Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава службы безопасности индийского лидера Аджит Довал в ходе переговоров с главой МИД КНР Ван И в Нью-Дели.

“Премьер Моди примет участие в саммите ШОС, который откроется 31 августа в Тяньцзине. Это его первый визит в Китай с 2018 года", - заявил Аджит Довал.

По словам Вана И, история и реальность еще раз доказывают, что здоровые и стабильные отношения между Китаем и Индией отвечают фундаментальным и долгосрочным интересам обеих стран.

В ходе переговоров в понедельник с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром Ван И заявил, что две страны должны рассматривать друг друга как партнеров, а не как противников или угрозу.