О нас

Моди: Предыдущие правительства Индии упустили возможности в области технологий и промышленности

Моди: Предыдущие правительства Индии упустили возможности в области технологий и промышленности Индия с 2014 года решила не упускать ни одной возможности.
Другие страны
23 августа 2025 г. 22:03
Моди: Предыдущие правительства Индии упустили возможности в области технологий и промышленности

Индия с 2014 года решила не упускать ни одной возможности.

Как сообщает Report со ссылкой на Times of India, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на форуме The Economic Times World Leaders.

Н. Моди критически оценил действия предыдущего правительства, отметив, что оно упустило множество возможностей:

"В наших ежедневных разговорах мы часто используем выражение «упустить автобус», то есть возможность приходит, но проходит мимо нас. В нашей стране во времена предыдущих правительств были упущены даже возможности в области технологий и промышленности. Сегодня я пришел сюда не для того, чтобы кого-то критиковать. Но в демократии сравнения иногда помогают лучше понять ситуацию", - подчеркнул премьер-министр.

Н. Моди отметил, что предыдущие правительства держали народ в рамках электоральной политики:

"Их мысли не выходили за пределы выборов. Они считали, что передовые технологии — дело развитых стран. Когда понадобится, мы просто будем импортировать их оттуда. Именно поэтому наша страна на протяжении многих лет отставала от других".

"Поэтому после 2014 года Индия изменила подход. Страна решила, что не упустит ни одной возможности. Напротив, мы займем место водителя и будем двигаться вперед", — добавил он.

Премьер также подчеркнул, что за его время экономический рост заметно восстановился. Он назвал укрепленные банковские системы, низкую инфляцию и сниженные процентные ставки признаками экономической устойчивости Индии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Narendra Modi: Hindistanın əvvəlki hökumətləri texnologiya və sənaye fürsətlərini əldən buraxıb

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi