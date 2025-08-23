Моди: Предыдущие правительства Индии упустили возможности в области технологий и промышленности

Индия с 2014 года решила не упускать ни одной возможности.

Индия с 2014 года решила не упускать ни одной возможности.

Как сообщает Report со ссылкой на Times of India, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на форуме The Economic Times World Leaders.

Н. Моди критически оценил действия предыдущего правительства, отметив, что оно упустило множество возможностей:

"В наших ежедневных разговорах мы часто используем выражение «упустить автобус», то есть возможность приходит, но проходит мимо нас. В нашей стране во времена предыдущих правительств были упущены даже возможности в области технологий и промышленности. Сегодня я пришел сюда не для того, чтобы кого-то критиковать. Но в демократии сравнения иногда помогают лучше понять ситуацию", - подчеркнул премьер-министр.

Н. Моди отметил, что предыдущие правительства держали народ в рамках электоральной политики:

"Их мысли не выходили за пределы выборов. Они считали, что передовые технологии — дело развитых стран. Когда понадобится, мы просто будем импортировать их оттуда. Именно поэтому наша страна на протяжении многих лет отставала от других".

"Поэтому после 2014 года Индия изменила подход. Страна решила, что не упустит ни одной возможности. Напротив, мы займем место водителя и будем двигаться вперед", — добавил он.

Премьер также подчеркнул, что за его время экономический рост заметно восстановился. Он назвал укрепленные банковские системы, низкую инфляцию и сниженные процентные ставки признаками экономической устойчивости Индии.