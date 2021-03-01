Моди первым привился от коронавируса в ходе нового этапа вакцинации

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник сделал прививку против коронавирусной инфекции, став первым, кто был привит в ходе второго этапа массовой вакцинации в стране.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник сделал прививку против коронавирусной инфекции, став первым, кто был привит в ходе второго этапа массовой вакцинации в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сам премьер в Twitter.

"Получил свою первую дозу вакцины против COVID-19 в AIIMS (Всеиндийский институт медицинских исследований – ред.). Замечательно, как наши врачи и ученые работают ускоренными темпами над усилением глобальной борьбы с COVID-19. Я обращаюсь ко всем, кто имеет право получить вакцину: давайте вместе сделаем Индию свободной от COVID-19", - написал глава правительства.

В Индии в понедельник стартовал второй этап вакцинации, в ходе которого право на прививку получили лица старше 60 лет (именно поэтому сделал прививку 70-летний премьер), а также жители старше 45 лет, имеющие сопутствующие заболевания.