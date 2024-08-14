Моди может посетить Польшу перед визитом в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует 21 августа посетить Польшу перед визитом в Украину.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует 21 августа посетить Польшу перед визитом в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Economic Times.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Если поездка в Польшу состоится, она станет первым визитом индийского премьера в эту республику с 1979 года.

Как указывает издание, Польша является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Индии в Центральной и Восточной Европе. Ожидается, что в ходе визита большое внимание уделят технологическому сотрудничеству, поскольку Польша известна своими передовыми технологиями в пищевой промышленности.

Ранее индийские СМИ сообщили, что в конце августа может состояться визит Моди в Киев. Телеканал NDTV передал, что визит главы индийского правительства в Украину готовится на 23 августа. Газета Indian Express информировала, что индийский премьер может на несколько часов посетить Украину в день независимости этой страны 24 августа.