Моди: Индия может предложить решения для мировой продовольственной безопасности

Индия из страны, продовольственная безопасность которой была предметом озабоченности всего мира, стала страной, которая предлагает решения для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и питания.

Индия из страны, продовольственная безопасность которой была предметом озабоченности всего мира, стала страной, которая предлагает решения для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и питания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Он напомнил, что Индия принимала последний раз международную конференцию экономистов-аграрников 65 лет назад. По словам Моди, тогда республика была новой независимой страной с непростой ситуацией в сфере продовольствия и сельского хозяйства.

"Сегодня Индия является страной с избытком продовольствия, крупнейшим производителем молока, бобовых и специй и вторым по величине производителем продовольственного зерна, фруктов, овощей, хлопка, сахара, чая и выращиваемой рыбы", - сказал Моди, выразив уверенность, что ценный опыт Индии в преобразовании продовольственной системы принесет пользу странам глобального Юга.