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Моди и Нетаньяху обсудили ситуацию в Западной Азии

Моди и Нетаньяху обсудили ситуацию в Западной Азии Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре подчеркнули необходимость деэскалации в Западной Азии.
Другие страны
16 августа 2024 г. 17:17
Моди и Нетаньяху обсудили ситуацию в Западной Азии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре подчеркнули необходимость деэскалации в Западной Азии.

Как передает Report, об этом глава правительства Индии сообщил в соцсети "Х".

Моди также призвал к прекращению огня и освобождению заложников.

"Мы обсудили текущую ситуацию в Западной Азии. Подчеркнули необходимость деэскалации ситуации. Повторили наш призыв к немедленному освобождению всех заложников, прекращению огня и необходимости продолжения гуманитарной помощи", - отметил он.

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