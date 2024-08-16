Моди и Нетаньяху обсудили ситуацию в Западной Азии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре подчеркнули необходимость деэскалации в Западной Азии.
Как передает Report, об этом глава правительства Индии сообщил в соцсети "Х".
Моди также призвал к прекращению огня и освобождению заложников.
"Мы обсудили текущую ситуацию в Западной Азии. Подчеркнули необходимость деэскалации ситуации. Повторили наш призыв к немедленному освобождению всех заложников, прекращению огня и необходимости продолжения гуманитарной помощи", - отметил он.