Моди будет сопредседателем на конференции по ИИ в Париже в феврале

Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет сопредседателем конференции по развитию искусственного интеллекта, которая пройдет в Париже 10-11 февраля.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди будет сопредседателем конференции по развитию искусственного интеллекта, которая пройдет в Париже 10-11 февраля.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на диписточники.

В этом саммите также примут участие вице-президент США и вице-премьер Госсовета КНР.

Помимо участия в конференции во время визита во Францию Моди проведет переговоры с руководителями ведущих французских компаний и встретится с президентом Эмманюэлем Макроном в Марселе 12 февраля. Индия откроет в этом городе новое консульство.

Переговоры между Индией и Францией ведутся по сотрудничеству в области аэрокосмической промышленности, двигателей и подводных лодок. Также обсуждается взаимодействие в сфере гражданской ядерной энергетики.