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Мобильное приложение TikTok вернулось в магазины Apple и Google в США

Мобильное приложение TikTok вернулось в магазины Apple и Google в США Мобильное приложение сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok стало вновь доступно для скачивания в магазинах приложений Apple и Google на территории США.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 08:18
Мобильное приложение TikTok вернулось в магазины Apple и Google в США

Мобильное приложение сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok стало вновь доступно для скачивания в магазинах приложений Apple и Google на территории США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

TikTok прекратил свою работу в США и пропал из магазинов App Store и Google Play в ночь на 19 января из-за вступления в силу запрета на его работу. Уже к полудню того же дня приложение возобновило работу в связи с обещанием Дональда Трампа после инаугурации 20 января издать указ об отсрочке запрета TikTok в стране. Вместе с тем приложение все это время оставалось недоступным для скачивания в магазинах Apple и Google.

По информации агентства Bloomberg, возвращение TikTok в магазины приложений связано с письмом главы министерства юстиции и генпрокурора США Пэм Бонди, которая еще раз заверила компании в том, что запрет на использование этой платформы "не вступит в силу немедленно".

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Версия на английском языке TikTok returns to Apple, Google app stores
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də “TikTok” “App Store” və “Google Play”ə qaytarılıb

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