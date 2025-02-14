Мобильное приложение TikTok вернулось в магазины Apple и Google в США

Мобильное приложение сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok стало вновь доступно для скачивания в магазинах приложений Apple и Google на территории США.

Мобильное приложение сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok стало вновь доступно для скачивания в магазинах приложений Apple и Google на территории США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

TikTok прекратил свою работу в США и пропал из магазинов App Store и Google Play в ночь на 19 января из-за вступления в силу запрета на его работу. Уже к полудню того же дня приложение возобновило работу в связи с обещанием Дональда Трампа после инаугурации 20 января издать указ об отсрочке запрета TikTok в стране. Вместе с тем приложение все это время оставалось недоступным для скачивания в магазинах Apple и Google.