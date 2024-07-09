МО Венесуэлы пообещало не допустить дестабилизации в преддверии выборов

Вооруженные силы Венесуэлы решительно осуждают и не допустят дестабилизации положения в стране ультраправыми кругами в преддверии президентских выборов, которые пройдут 28 июля.

Вооруженные силы Венесуэлы решительно осуждают и не допустят дестабилизации положения в стране ультраправыми кругами в преддверии президентских выборов, которые пройдут 28 июля.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министра обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопеса в соцсети X.

"Национальные боливарианские вооруженные силы решительно осуждают попытки венесуэльских ультраправых кругов дестабилизировать обстановку в стране при поддержке колумбийских военизированных группировок в преддверии президентских выборов 28 июля. Мы этого не допустим", - указал Падрино Лопес. Вооруженные силы "подтверждают свою традиционную приверженность демократии", подчеркивается в заявлении. Министр сообщил о начале операции "Президентские выборы 2024", которая гарантирует "свободное голосование всех граждан, безопасность избирательных центров и сохранность электоральной документации".

Заявление министра обороны было сделано после того, как незаконная ультраправая колумбийская военизированная группировка "Силы самообороны покорители Сьерры" сообщила 5 июля об обращении венесуэльских экстремистов из крайне правых кругов, в котором было предложено совершить нападение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, диверсии против национальной системы электроснабжения и дестабилизировать ситуацию в приграничных с Колумбией штатах. Руководители военизированной группировки обратились к президенту Колумбии Густаво Петро и к Мадуро с предложением установить прямой контакт для передачи имеющейся информации.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб в понедельник объявил о возбуждении уголовного дела в связи с планами покушения на главу государства и дестабилизации обстановки в стране.