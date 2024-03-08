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МО Великобритании столкнулось с крупнейшим дефицитом на военные закупки с 2012 года

МО Великобритании столкнулось с крупнейшим дефицитом на военные закупки с 2012 года Минобороны Соединенного Королевства столкнулось с дефицитом в размере почти £17 млрд ($22 млрд) на военные закупки, что стало крупнейшей нехваткой средств с 2012 года.
Другие страны
8 марта 2024 г. 14:55
МО Великобритании столкнулось с крупнейшим дефицитом на военные закупки с 2012 года

Минобороны Соединенного Королевства столкнулось с дефицитом в размере почти £17 млрд ($22 млрд) на военные закупки, что стало крупнейшей нехваткой средств с 2012 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе комитета по бюджетному контролю Палаты общин британского парламента.

"Согласно текущему десятилетнему плану [оборонного оснащения], Минобороны выделило бюджет в размере £288,6 млрд ($370 млрд). Это на £46,3 млрд больше, чем Минобороны выделило в рамках плана на 2022-2023 годы, и составляет 49% от всего десятилетнего прогнозируемого оборонного бюджета", - отметили в комитете. "Однако прогнозируемые затраты увеличились на £65,7 млрд, до £305,5 млрд, что привело к разрыву в £16,9 млрд между потребностями министерства обороны в средствах и бюджетом, доступным для их обеспечения. Это самый большой разрыв в доступности среди всех 12 планов, опубликованных министерством обороны на сегодняшний день", - отмечается в документе.

Планы оборонного оснащения Минобороны королевства публикует с 2012 года.

Комитет назвал одной из причин роста дефицита "инфляцию и неблагоприятные колебания валютных курсов". Однако в качестве основной причины указываются инвестиции Минобороны в сферу, отвечающую за ядерное сдерживание, которые "увеличились на £38,2 млрд по сравнению с прошлогодним планом".

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