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МО Украины: В Киевской области уничтожена колонна Росгвардии, которая везла с собой тяжелые пулеметы

МО Украины: В Киевской области уничтожена колонна Росгвардии, которая везла с собой тяжелые пулеметы Спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины уничтожили в Киевской области колонну Росгвардии, которые везли с собой автоматическое оружие и тяжелые пулеметы. Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом сообщили в
Другие страны
6 апреля 2022 г. 20:04
МО Украины: В Киевской области уничтожена колонна Росгвардии, которая везла с собой тяжелые пулеметы

Спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины уничтожили в Киевской области колонну Росгвардии, которая везла с собой автоматическое оружие и тяжелые пулеметы.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО Украины.

Военные Росгвардии 748 отдельного батальона оперативного назначения (в/ч 6912, г. Хабаровск) были уничтожены неподалеку от Дымера Киевской области. Документы на привезенный арсенал были обнаружены в разбитых машинах.

"Для геноцида украинского народа оккупационные подразделения применяли все имеющееся у них оружие. Вблизи населенного пункта Дымер, на Киевщине, спецназовцы ГУР МО Украины уничтожили колонну Росгвардии", – отметили в ГУР.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna Müdafiə Nazirliyi: ️Kiyevdə Rusiya Qvardiyasının hərbi karvanı məhv edilib

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