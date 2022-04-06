МО Украины: В Киевской области уничтожена колонна Росгвардии, которая везла с собой тяжелые пулеметы

Спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины уничтожили в Киевской области колонну Росгвардии, которые везли с собой автоматическое оружие и тяжелые пулеметы. Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом сообщили в

Спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины уничтожили в Киевской области колонну Росгвардии, которая везла с собой автоматическое оружие и тяжелые пулеметы.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО Украины.

Военные Росгвардии 748 отдельного батальона оперативного назначения (в/ч 6912, г. Хабаровск) были уничтожены неподалеку от Дымера Киевской области. Документы на привезенный арсенал были обнаружены в разбитых машинах.

"Для геноцида украинского народа оккупационные подразделения применяли все имеющееся у них оружие. Вблизи населенного пункта Дымер, на Киевщине, спецназовцы ГУР МО Украины уничтожили колонну Росгвардии", – отметили в ГУР.