МО США заключило первый контракт в рамках Инициативы содействия безопасности Украины

Министерство обороны США заключило первый контракт в рамках Инициативы содействия безопасности Украины с бюджетом в 300 млн долларов.

Министерство обороны США заключило первый контракт в рамках Инициативы содействия безопасности Украины с бюджетом в 300 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно контракту, компания AeroVironment получит 19,7 млн долларов на поставку Украине запускаемых с руки малоразмерных разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) RQ-20 Puma AE.

Контракт был подписан 12 апреля, спустя несколько дней после заявления Пентагона о привлечении американских оборонных компаний к поставкам вооружений на Украину. Все предыдущие пакеты военной помощи Киеву обеспечивались исключительно из существующих резервов Вооруженных сил США, сообщает еженедельник Defense News.

По условиям сделки компания AeroVironment должна предоставить БЛА RQ-20 Puma AE "с комплектом оборудования для разведки, наблюдения и захвата целей, первоочередным набором запчастей, пакетом материально-технической поддержки производителя и новейшим тренажерным оборудованием для Украины". Срок исполнения заказа - до 30 мая текущего года.

Дальность полета БЛА RQ-20 составляет до 19,3 км, размах крыла - около 2,7 м, масса - чуть более 6 кг с учетом оснащения подвижным модулем с оптико-электронной, инфракрасной камерами и подсветкой. Аккумулятор обеспечивает продолжительность полета в три часа.

В пакет инициативы стоимостью 300 млн долларов также входит поставка Украине барражирующих боеприпасов Switchblade фирмы AeroVironment, бронированных внедорожников Humvee, ракетных систем с лазерным наведением, приборов ночного видения и амуниции. Помимо прочего, он включает средства защищенной связи, пулеметы и подписку на сервисы фотографий, снятых при помощи коммерческих спутников.