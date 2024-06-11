В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил.

В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что в ходе учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей ВС России и Беларуси к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

"Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Беларуси в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства", - добавили в ведомстве.