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В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил.
Другие страны
11 июня 2024 г. 09:58
В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что в ходе учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей ВС России и Беларуси к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

"Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Беларуси в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства", - добавили в ведомстве.

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Версия на английском языке Russia and Belarus start second stage of tactical nuclear drills, ministry says
Версия на азербайджанском языке Rusiyada nüvə qüvvələrinin təlimləri keçirilir

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