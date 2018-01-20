МО РФ: поставки США оружия проамериканским формированиям привели к операции в Африне

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Баку. 20 января. REPORT.AZ/Поставки Пентагоном современных вооружений, в том числе ПЗРК, проамериканским формированиям привели к проведению Турцией операции на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ в связи с начавшейся турецкой спецоперацией с сирийском районе Африн.

"Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением. Крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах "пограничных сил" и другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков".

В сообщении говорится, что подобные "безответственные" действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в Женевском формате.