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МО Пакистана: Исламабад готов снять напряженность с Нью-Дели, если он отступит

МО Пакистана: Исламабад готов снять напряженность с Нью-Дели, если он отступит Пакистан устранит напряженность с Индией, если она откажется от агрессивных действий против республики.
Другие страны
7 мая 2025 г. 14:53
МО Пакистана: Исламабад готов снять напряженность с Нью-Дели, если он отступит

Пакистан устранит напряженность с Индией, если она откажется от агрессивных действий против республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф в интервью Bloomberg.

"На протяжении последних двух недель мы постоянно заявляли, что не намерены предпринимать враждебные действия против Индии. Но если на нас нападут, мы ответим. Если Индия отступит, мы прекратим эту напряженность", - цитирует агентство его слова.

Отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров с Индией, министр заявил, что ему ничего не известно о каких-либо потенциальных возможностях для такого взаимодействия в настоящее время.

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Версия на английском языке Defense minister: Pakistan ready to wrap up tensions with India if New Delhi backs down
Версия на азербайджанском языке Nazir: Hindistanla gərginliyi aradan qaldırmağa hazırıq, şərtimiz onun geri çəkilməsidir

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