МО Нидерландов: обучение украинских пилотов управлению F-16 займет до восьми месяцев

Обучение украинских военных летчиков управлению истребителями F-16 займет от шести до восьми месяцев.

Обучение украинских военных летчиков управлению истребителями F-16 займет от шести до восьми месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен.

"По F-16 мы начали движение в сторону подготовки пилотов. Если вы обучаете украинских пилотов, инженеров и другой персонал обращению с F-16, то в перспективе они должны воспользоваться ими. Но для этого требуется отдельное решение, поскольку это американская система. Когда Вашингтон дал зеленый свет на подготовку, то мы начали реализовывать соответствующие меры. Но для передачи [истребителей] нужно отдельное решение со стороны Вашингтона, это следующий шаг", - сказала она.