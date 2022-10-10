МО Молдовы: В целях безопасности можем закрыть воздушное пространство

Власти Молдовы могут снова принять решение о закрытии воздушного пространства.

Власти Молдовы могут снова принять решение о закрытии воздушного пространства.

Как передает Report, об этом заявил молдавский министр обороны Анатолий Носатый в эфире телеканала Moldova 1.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, могут быть приняты различные меры для обеспечения национальной безопасности. Поскольку ракеты запускаются с территории Черного моря, они могут и в будущем пересекать воздушное пространство Молдовы", - заявил Носатый.

По его словам, решение о закрытии воздушного пространства принимается по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям после консультаций со всеми ответственными органами.

Ранее Минобороны Молдовы сообщило, что в понедельник над республикой пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе был вызван во внешнеполитическое ведомство республики.

Отметим, что парламент Молдовы 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения дней из-за ситуации в Украине.