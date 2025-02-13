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На Кубе заявили об отправке США мигрантов в Гуантанамо

На Кубе заявили об отправке США мигрантов в Гуантанамо МО Кубы сообщило об отправке США мигрантов в Гуантанамо
Другие страны
13 февраля 2025 г. 10:03
На Кубе заявили об отправке США мигрантов в Гуантанамо

США отправляют мигрантов на территорию провинции Гуантанамо, Куба требует вернуть этот анклав.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Министерство Революционных вооруженных сил (Минобороны) республики.

"США привозят мигрантов в наручниках на незаконно оккупированную территорию в Гуантанамо, - говорится в сообщении министерства в X. - Белый дом хочет запереть там около 30 тыс. человек".

"Куба требует вернуть этот анклав", - подчеркивается в сообщении, в котором также содержатся фотографии колючей проволоки на стене американской военной базы Гуантанамо, конвоируемого американским солдатом мигранта и схема расположения базы на карте Кубы.

Президент США Дональд Трамп ранее дал поручение Пентагону и министерству внутренней безопасности расширить "до полной вместимости" центр временного содержания мигрантов на американской базе Гуантанамо. Согласно тексту документа, в центре необходимо "обеспечить дополнительные места для содержания под стражей наиболее опасных преступников из числа иностранцев, которые незаконно находятся в США".

На территории военно-морской базы в Гуантанамо в 2002 году при 43-м президенте США Джордже Буше - младшем была создана тюрьма. В этот лагерь отправлялись лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.

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Версия на азербайджанском языке Kuba Müdafiə Nazirliyi: ABŞ Quantanamonu geri qaytarmalıdır

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